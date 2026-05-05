Британія може обмежити пропалестинські марші

Міністр у справах громад Великої Британії Стів Рід заявив, що пропалестинські марші можуть бути заборонені на підставі нових повноважень, нещодавно затверджених парламентарями.

Про це він сказав у ефірі Sky News, пише "Європейська правда".

Рід заявив, що законопроєкт про злочини та правоохоронну діяльність, який надає міністру внутрішніх справ нові повноваження враховувати сукупний ефект серії маршів щодо залякування певної громади, пройшов через парламент.

На уточнювальне запитання, чи означає це, що пропалестинський марш може бути заборонений, якщо він відбувався щовихідних у певному районі, Рід зазначив, що "саме це означають ці повноваження".

"Також деякі вислови, що використовуються на цих маршах, наприклад, "Глобалізуймо інтифаду (найчастіше розуміють збройну боротьбу палестинських арабів проти ізраїльтян Західного берега річки Йордан та сектору Гази)", про який зараз говорять найбільше", – сказав він.

Також міністр заявив, що попри те, що пропалестинські активісти мають право на марш – "члени єврейської громади мають право жити своїм життям, вільно займатися своїми справами та сповідувати свою релігію".

"У 2026 році євреї бояться носити кіпи, бояться показувати Зірку Давида в цій країні. Це абсолютно неприйнятно. Євреї повинні мати таку ж свободу, як і християни чи мусульмани, щоб вільно пересуватися та сповідувати свою релігію", – додав Рід.

Напередодні у Лондоні правоохоронці заарештували двох осіб, підозрюваних у підпалі меморіальної стіни в районі Голдерс-Грін, де проживає велика єврейська громада.

Наприкінці квітня у Голдерс-Грін невідомий поранив ножем двох перехожих. Після цього інциденту у Британії підвищили рівень терористичної загрози.

Повідомляли, що поліція Лондона розслідує можливу причетність Ірану до серії нападів на об’єкти єврейської громади.