Британия может ограничить пропалестинские марши

Министр по делам общин Великобритании Стив Рид заявил, что пропалестинские марши могут быть запрещены на основании новых полномочий, недавно утвержденных парламентариями.

Об этом он сказал в эфире Sky News, пишет "Европейская правда".

Рид заявил, что законопроект о преступлениях и правоохранительной деятельности, который предоставляет министру внутренних дел новые полномочия учитывать совокупный эффект серии маршей по запугиванию определенной общины, прошел через парламент.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что пропалестинский марш может быть запрещен, если он проходил каждые выходные в определенном районе, Рид отметил, что "именно это означают эти полномочия".

"Также некоторые выражения, используемые на этих маршах, например, "Глобализируем интифаду(чаще всего понимают вооруженную борьбу палестинских арабов против израильтян Западного берега реки Иордан и сектора Газы)", о котором сейчас говорят больше всего", – сказал он.

Также министр заявил, что несмотря на то, что пропалестинские активисты имеют право на марш – "члены еврейской общины имеют право жить своей жизнью, свободно заниматься своими делами и исповедовать свою религию".

"В 2026 году евреи боятся носить кипы, боятся показывать Звезду Давида в этой стране. Это абсолютно неприемлемо. Евреи должны иметь такую же свободу, как и христиане или мусульмане, чтобы свободно передвигаться и исповедовать свою религию", – добавил Рид.

Накануне в Лондоне правоохранители арестовали двух человек, подозреваемых в поджоге мемориальной стены в районе Голдерс-Грин, где проживает большая еврейская община.

В конце апреля в Голдерс-Грин неизвестный ранил ножом двух прохожих. После этого инцидента в Британии повысили уровень террористической угрозы.

Сообщалось, что полиция Лондона расследует возможную причастность Ирана к серии нападений на объекты еврейской общины.