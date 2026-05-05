Лейпциг планирует пересмотреть концепцию безопасности в центре города после смертельного наезда

После смертоносного нападения в центре Лейпцига город планирует проверить точку доступа, с которой началось побоище на оживленной торговой улице в центре.

Об этом сообщил представитель города Маттиас Хасберг, передает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Подозреваемый остановился в понедельник на западном конце оживленной пешеходной зоны, у нескольких столбиков. Однако на восточном входе на пешеходную улицу Гриммайшештрассе он, судя по всему, смог беспрепятственно попасть в пешеходную зону через Аугустусплатц. В этом месте нет барьеров. Теперь город намерен пересмотреть меры безопасности на входе и "пересмотреть всю концепцию безопасности для центра города", сказал спикер.

33-летнего гражданина Германии задержали и арестовали полицейские, когда он еще находился в своем автомобиле. В результате нападения погибли 63-летняя женщина и 77-летний мужчина, а еще три человека получили серьезные травмы.

Точное количество пострадавших остается неизвестным. "Вчерашний день был очень тяжелым. Многие люди самостоятельно покинули место происшествия и обратились за медицинской помощью", – сообщил представитель прокуратуры. Всего, как считается, от этих событий пострадало около 80 человек.

Прокуратура расследует два случая убийства и по меньшей мере два случая покушения на убийство. Ожидается, что подозреваемого позже во вторник доставят в суд. Согласно текущим выводам, полиция не считает, что у преступника были политические или религиозные мотивы. Министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер еще накануне вечером говорил о вероятном одиноком преступнике. По данным СМИ, мужчина недавно проходил психиатрическое лечение.

Напомним, в Магдебурге в 2024 году мужчина въехал на машине в толпу посетителей рождественской ярмарки в центре города, в результате чего шестеро погибли и более 200 пострадали. Судебный процесс над нападающим, выходцем с Ближнего Востока, начался осенью 2025 года.