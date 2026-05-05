Прем'єр Британії пригрозив Ірану наслідками за розпалювання ненависті

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що спроби Ірану дестабілізувати британське суспільство "не терпітимуть".

Про це він сказав у вівторок, 5 травня, передає Sky News, пише "Європейська правда".

Стармер розповів про додаткові заходи безпеки, які вжив уряд на тлі загострення атак на єврейську громаду Британії.

"Безпека є надзвичайно важливою, але цього недостатньо. Ми також маємо боротися з тими силами, які спочатку підживлюють цю ненависть, тому ми протистоїмо їм безпосередньо", – сказав він.

За словами британського прем’єра, один із напрямків розслідування інцидентів полягає в тому, чи стоїть за деякими з них іноземна держава.

"Ми, звичайно, досліджуємо всі можливості, і нам цілком зрозуміло, що ці дії матимуть наслідки, якщо це виявиться правдою. Наше послання Ірану або будь-якій іншій країні, яка може намагатися розпалювати насильство, ненависть чи розбрат у суспільстві, полягає в тому, що це не терпітимуть. Саме тому ми прискорюємо прийняття законодавства для боротьби з цими загрозами", – акцентував Стармер.

Він також сказав, що міністри "чітко усвідомлюють", що антисемітизм не має "єдиного джерела".

"Саме тому цей уряд запровадив перший скоординований національний план для зміцнення згуртованості та протидії екстремізму в усіх його формах", – додав прем’єр Британії.

Нагадаємо, наприкінці квітня у районі Лондона, де проживає єврейська громада, Голдерс-Грін невідомий поранив ножем двох перехожих. Після цього інциденту у Британії підвищили рівень терористичної загрози.

4 травня у Лондоні правоохоронці заарештували двох осіб, підозрюваних у підпалі меморіальної стіни в районі Голдерс-Грін, де проживає велика єврейська громада.

5 травня міністр у справах громад Великої Британії Стів Рід заявив, що пропалестинські марші можуть бути заборонені на підставі нових повноважень, нещодавно затверджених парламентарями.