Премьер Британии пригрозил Ирану последствиями за разжигание ненависти

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что попытки Ирана дестабилизировать британское общество "не будут терпеть".

Об этом он сказал во вторник, 5 мая, передает Sky News, пишет "Европейская правда".

Стармер рассказал о дополнительных мерах безопасности, которые приняло правительство на фоне обострения атак на еврейскую общину Британии.

"Безопасность чрезвычайно важна, но этого недостаточно. Мы также должны бороться с теми силами, которые изначально подпитывают эту ненависть, поэтому мы противостоим им непосредственно", – сказал он.

По словам британского премьера, одно из направлений расследования инцидентов заключается в том, стоит ли за некоторыми из них иностранное государство.

"Мы, конечно, исследуем все возможности, и нам вполне понятно, что эти действия будут иметь последствия, если это окажется правдой. Наше послание Ирану или любой другой стране, которая может пытаться разжигать насилие, ненависть или раздор в обществе, заключается в том, что это не будет терпеть. Именно поэтому мы ускоряем принятие законодательства для борьбы с этими угрозами", – акцентировал Стармер.

Он также сказал, что министры "четко осознают", что антисемитизм не имеет "единого источника".

"Именно поэтому это правительство ввело первый скоординированный национальный план для укрепления сплоченности и противодействия экстремизму во всех его формах", – добавил премьер Британии.

Напомним, в конце апреля в районе Лондона, где проживает еврейская община, Голдерс-Грин неизвестный ранил ножом двух прохожих. После этого инцидента в Британии повысили уровень террористической угрозы.

4 мая в Лондоне правоохранители арестовали двух человек, подозреваемых в поджоге мемориальной стены в районе Голдерс-Грин, где проживает большая еврейская община.

5 мая министр по делам общин Великобритании Стив Рид заявил, что пропалестинские марши могут быть запрещены на основании новых полномочий, недавно утвержденных парламентариями.