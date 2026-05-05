ЗМІ: міністри фінансів США і Британії мали гнівну суперечку щодо війни в Ірані

Міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз заявила міністру фінансів США під час зустрічі у Вашингтоні в квітні, що їй не сподобався його тон.

Про це йдеться у публікації видання The Guardian, пише "Європейська правда".

За словами джерел, минулого місяця у Вашингтоні між Рейчел Рівз та її американським колегою Скоттом Бессентом відбулася гостра суперечка щодо війни в Ірані, що стало черговим свідченням загострення напруженості між двома країнами.

За словами осіб, обізнаних з перебігом розмови, міністри посварилися під час весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду, що підтверджує інформацію, про яку першою повідомила газета Financial Times.

Суперечка точилася навколо критики Рівз, яку вона висловила щодо війни в Ірані публічно перед початком зустрічей. Це викликало гнівну реакцію з боку деяких представників адміністрації Трампа.

14 квітня Рівз заявила виданню Mirror, що відчуває "велике розчарування та гнів через те, що США вступили у цю війну без чіткого плану виходу". Потім вона поїхала до США, де в інтерв’ю CNBC зазначила, що цілі війни "ніколи не були чіткими".

За словами тих, хто був в курсі її зустрічей, Бессент дорікнув їй за ці коментарі під час особистої зустрічі 15 квітня, зокрема за згадку про загрозу іранського ядерного удару по Великій Британії.

Він висловив коментарі, схожі на ті, що він зробив BBC днем раніше, коли відповідав на занепокоєння щодо економічних наслідків війни. "Цікаво, яким би був удар по світовому ВВП, якби ядерна зброя влучила в Лондон", – сказав Бессент.

Рівз відповіла міністру фінансів, що вона не є його співробітницею, і що їй не подобається його тон.

"Рівз була настільки ж відвертою у приватній розмові з Бессентом щодо своїх поглядів на (війну) з Іраном, як і на публіці", – заявив неназваний британський посадовець.

На Даунінг-стріт у вівторок заявили, що міністри фінансів двох держава "мають добрі стосунки, вони вели конструктивні розмови з часу візитів міністра фінансів до Вашингтона".

Глава уряду Британії Кір Стармер, коментуючи охолодження відносин зі США, заявив, що "напруженість вища, ніж мала б бути".

Президент США Дональд Трамп від початку війни в Ірані спрямував хвилю критики на Британію та Стармера за початкове рішення не надавати доступ американським літакам на авіабази Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по Ірану.

Трамп натякнув, що він може переглянути торішню торговельну угоду і запропонувати Лондону гірші умови.