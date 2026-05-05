СМИ: министры финансов США и Британии устроили перепалку по поводу войны в Иране

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз заявила министру финансов США во время встречи в Вашингтоне в апреле, что ей не понравился его тон.

Об этом говорится в публикации издания The Guardian, пишет "Европейская правда".

По словам источников, в прошлом месяце в Вашингтоне между Рэйчел Ривз и ее американским коллегой Скоттом Бессентом произошла острая ссора по поводу войны в Иране, что стало очередным свидетельством обострения напряженности между двумя странами.

По словам лиц, знакомых с ходом разговора, министры поссорились во время весенних встреч Международного валютного фонда, что подтверждает информацию, о которой первой сообщила газета Financial Times.

Спор развернулся вокруг критики Ривз, которую она высказала в отношении войны в Иране публично перед началом встреч. Это вызвало гневную реакцию со стороны некоторых представителей администрации Трампа.

14 апреля Ривз заявила изданию Mirror, что испытывает "большое разочарование и гнев из-за того, что США вступили в эту войну без четкого плана выхода". Затем она отправилась в США, где в интервью CNBC отметила, что цели войны "никогда не были четкими".

По словам тех, кто был в курсе ее встреч, Бессент упрекнул ее за эти комментарии во время личной встречи 15 апреля, в частности за упоминание об угрозе иранского ядерного удара по Великобритании.

Он высказал замечания, похожие на те, что он сделал BBC днем ранее, когда отвечал на опасения относительно экономических последствий войны. "Интересно, каким был бы удар по мировому ВВП, если бы ядерное оружие попало в Лондон", – сказал Бессент.

Ривз ответила министру финансов, что она не является его сотрудницей и что ей не нравится его тон.

"Ривз была столь же откровенна в частной беседе с Бессентом относительно своих взглядов на (войну) с Ираном, как и на публике", – заявил неназванный британский чиновник.

На Даунинг-стрит во вторник заявили, что министры финансов двух стран "имеют хорошие отношения, они вели конструктивные беседы со времени визитов министра финансов в Вашингтон".

Глава правительства Великобритании Кир Стармер, комментируя охлаждение отношений с США, заявил, что "напряженность выше, чем должна была бы быть".

Президент США Дональд Трамп с начала войны в Иране направил волну критики на Великобританию и Стармера за первоначальное решение не предоставлять доступ американским самолетам на авиабазы Диего-Гарсия и Фэрфорд для нанесения ударов по Ирану.

Трамп намекнул, что он может пересмотреть прошлогоднее торговое соглашение и предложить Лондону худшие условия.