В Испании исключили возможность какого-либо участия в миссиях в Ормузском проливе

Испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес полностью исключил участие Испании в любой "силовой" операции в Ормузском проливе, направленной на восстановление судоходства.

Альбарес подчеркнул, что пока не видит военного решения для восстановления Ормузского пролива, который находится в состоянии двойной блокады со стороны Соединенных Штатов и Ирана.

Глава МИД также отметил, что Вашингтон не проинформировал Испанию об операции, которая была начата в понедельник с целью вывода из региона заблокированных судов. По его словам, об этих планах также не знали другие союзники США.

Альбарес подчеркнул, что Ормузский пролив должен быть вновь открыт для свободного и бесплатного судоходства без уплаты каких-либо сборов.

Напомним, 4 мая президент США Дональд Трамп объявил об операции "Проект Свобода" с целью сопровождения судов через Ормузский пролив.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что для сопровождения судов через Ормузский пролив в рамках "Проекта Свобода" американский президент Дональд Трамп задействует эсминцы, более 100 самолетов и 15 тысяч военных.

Трамп также пообещал "смести Иран с лица земли", если он будет препятствовать проведению операции США в Ормузском проливе.