Прем'єр Баварії висунув пропозицію щодо заміни виведених військових США

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер вважає, що німецькі військові можуть замінити американські війська, які залишать країну за рішенням президента США Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Баварія, ймовірно, найбільше постраждає від нещодавнього рішення Трампа вивести 5 тисяч американських військовослужбовців з Німеччини. За повідомленнями ЗМІ, виведення військ стосуватиметься насамперед американської механізованої бригади, що дислокується у Фільзеку в Баварії.

"Можливе виведення військ має бути компенсоване силами Бундесверу, щоб зберегти відповідні бази та уникнути втрати оборонної інфраструктури", – написав Зьодер у соцмережах.

Зьодер зазначив, що такі "розміщення військ також є досить важливими для регіональної економіки".

У Баварії розташований один із найбільших навчальних центрів США, де перебувають близько 26 тисяч військовослужбовців, їхні сім’ї та цивільний персонал.

Виведення 5 тисяч військовослужбовців або "значно більшої кількості", як висловився президент США Трамп, має бути завершено протягом найближчих 6–12 місяців, повідомив представник Пентагону.

Загалом у Німеччині зараз перебуває близько 39 тисяч американських військовослужбовців.

Зьодер також закликав уряд звернутися до Вашингтона з проханням скасувати це рішення.

"Просто знизати плечима або покрутити ними недостатньо; потрібно докласти трохи більше зусиль", – сказав він.

Німецький міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль висловив впевненість, що в Європі не виникне жодних прогалин у потенціалі стримування НАТО через рішення США скоротити чисельність свого контингенту у Німеччині.

