Премьер-министр Баварии выступил с предложением о замене выводимых американских военных

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер считает, что немецкие военные могут заменить американские войска, которые покинут страну по решению президента США Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Бавария, вероятно, больше всего пострадает от недавнего решения Трампа вывести 5 тысяч американских военнослужащих из Германии. По сообщениям СМИ, вывод войск коснется прежде всего американской механизированной бригады, дислоцированной в Фильзеке в Баварии.

"Возможный вывод войск должен быть компенсирован силами Бундесвера, чтобы сохранить соответствующие базы и избежать потери оборонной инфраструктуры", – написал Зёдер в соцсетях.

Зёдер отметил, что такие "размещения войск также являются весьма важными для региональной экономики".

В Баварии расположен один из крупнейших учебных центров США, где находятся около 26 тысяч военнослужащих, их семьи и гражданский персонал.

Вывод 5 тысяч военнослужащих или "значительно большего количества", как выразился президент США Трамп, должен быть завершен в течение ближайших 6–12 месяцев, сообщил представитель Пентагона.

Всего в Германии сейчас находится около 39 тысяч американских военнослужащих.

Зёдер также призвал правительство обратиться к Вашингтону с просьбой отменить это решение.

"Просто пожать плечами или покрутить ими недостаточно; нужно приложить немного больше усилий", – сказал он.

Немецкий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль выразил уверенность, что в Европе не возникнет никаких пробелов в потенциале сдерживания НАТО из-за решения США сократить численность своего контингента в Германии.

