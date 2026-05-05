Що "вбиває" рейтинг премʼєра Британії і чи втримається Стармер на посаді

У прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера – один із найскладніших політичних періодів з часу приходу до влади у липні 2024 року. Рейтинг лідера уряду падає, а медіа пишуть про невдоволення ним з боку державного апарату.

До того ж підрив довіри між держслужбовцями та політичним керівництвом уряду посилює ізоляцію Стармера тоді, коли він зіштовхується ще й з низкою інших серйозних викликів.

Зокрема, прем’єра критикують за суперечливі кадрові рішення (як-от за призначення послом Великої Британії у США Пітера Мендельсона), а також за недостатньо рішучу реакцію на зростання кількості антисемітських інцидентів і нападів на єврейські об’єкти.

Детальніше про проблеми, що загрожують прем’єру Британії, – в статті журналістки "Європейської правди" Уляни Кричковської Євреї проти Стармера: як прем'єр Британії зіткнувся з несподіваними ударами по рейтингу. Далі – стислий її виклад.

За даними соціологічної служби YouGov, значна частина громадян Великої Британії має сумнів, що прем’єр Кір Стармер збереже свою посаду до кінця 2026 року.

Сам Стармер у колонці для The Observer закликав до згуртування замість розбрату, а також анонсував, що уряд незабаром оприлюднить "план радикальних реформ".

У четвер 30 квітня Стармер зіштовхнувся з хвилею протестів під час візиту до району Голдерс-Грін у північному Лондоні – місцевості, де проживає одна з найбільших єврейських громад країни. Він прибув наступного дня після чергового резонансного нападу в цьому районі.

Саме цей район останніми тижнями опинився в центрі уваги через серію нападів на єврейські об’єкти та зростання напруження навколо безпеки громади.

Протестувальники звинувачують владу в недостатньо рішучій реакції на антисемітські інциденти та неспроможності гарантувати належний рівень захисту громадян європейського походження.

Але атаки на євреїв у Британії різко почастішали ще до зміни влади.

На тлі нападів на єврейські об’єкти британський уряд оголосив про збільшення фінансування заходів безпеки для єврейських громад. Додаткові 25 млн фунтів стерлінгів планують спрямувати на посилення поліцейських патрулів та охоронних заходів для гарантування безпеки єврейських громад. Паралельно запроваджено "серйозний" рівень терористичної загрози. Такий статус означає, що ймовірність здійснення теракту оцінюється як висока, а силові структури працюють у режимі підвищеної готовності.

Однак – хоча всі дані доводять, що уряд Стармера не є винуватцем погіршення безпеки єврейської громади, – політично для багатьох саме він став символом проблем.

Щодо призначення Пітера Мендельсона послом в США, то ситуація вперше загострилася у лютому.

Тоді серед розсекречених у США документів з’явилися численні електронні листи та світлини, що свідчать про його тривалі та тісні контакти із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном (радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": "Чорний лебідь" для Стармера: чи призведе справа Епштейна до відставки прем'єра Британії).

Нова хвиля суперечок спалахнула після повідомлень про те, що Мендельсон до призначення не завершив проходження повної перевірки на безпеку. Попри важливість такої процедури для кандидатів на одну з ключових дипломатичних посад, посадовці Міністерства закордонних справ, за даними британських ЗМІ, не донесли цю інформацію до уряду належним чином.

Додаткового резонансу справі надали заяви колишнього постійного заступника міністерки закордонних справ Оллі Роббінса, який стверджує, що процес погодження кандидатури Мендельсона відбувався в атмосфері значного політичного тиску з боку Даунінг-стріт.

Опозиція вже використовує цей скандал як аргумент проти уряду, звинувачуючи Стармера у нехтуванні процедурами заради політичної доцільності.

Палата громад британського парламенту розглядала навіть можливість розпочати парламентське розслідування проти прем’єр-міністра через призначення Мендельсона – однак зрештою більшістю голосів відхилила цю пропозицію.

У будь-якому разі, найближчі місяці можуть стати для Стармера визначальними.

