Что "подрывает" рейтинг премьера Великобритании и удержится ли Стармер на посту

У премьер-министра Великобритании Кира Стармера – один из самых сложных политических периодов со времени прихода к власти в июле 2024 года. Рейтинг лидера правительства падает, а СМИ пишут о недовольстве им со стороны государственного аппарата.

К тому же подрыв доверия между госслужащими и политическим руководством правительства усугубляет изоляцию Стармера в тот момент, когда он сталкивается еще и с рядом других серьезных вызовов.

В частности, премьера критикуют за спорные кадровые решения (такие как назначение Питера Мендельсона послом Великобритании в США), а также за недостаточно решительную реакцию на рост числа антисемитских инцидентов и нападений на еврейские объекты.

Подробнее о проблемах, угрожающих премьеру Великобритании, – в статье журналистки "Европейской правды" Ульяны Кричковской Евреи против Стармера: как премьер Британии столкнулся с неожиданными ударами по рейтингу. Далее – краткое изложение статьи.

По данным социологической службы YouGov, значительная часть граждан Великобритании сомневается, что премьер Кир Стармер сохранит свой пост до конца 2026 года.

Сам Стармер в своей колонке для The Observer призвал к сплочению вместо раздора, а также объявил, что правительство в скором времени обнародует "план радикальных реформ".

В четверг, 30 апреля, Стармер столкнулся с волной протестов во время визита в район Холдерс-Грин в северном Лондоне – местности, где проживает одна из крупнейших еврейских общин страны. Он прибыл на следующий день после очередного резонансного нападения в этом районе.

Именно этот район в последние недели оказался в центре внимания из-за серии нападений на еврейские объекты и роста напряженности вокруг безопасности общины.

Протестующие обвиняют власти в недостаточно решительной реакции на антисемитские инциденты и неспособности гарантировать надлежащий уровень защиты граждан европейского происхождения.

Но нападения на евреев в Британии резко участились еще до смены власти.

На фоне нападений на еврейские объекты британское правительство объявило об увеличении финансирования мер безопасности для еврейских общин. Дополнительные 25 млн фунтов стерлингов планируется направить на усиление полицейских патрулей и охранных мер для обеспечения безопасности еврейских общин. Параллельно введен "серьезный" уровень террористической угрозы. Такой статус означает, что вероятность совершения теракта оценивается как высокая, а силовые структуры работают в режиме повышенной готовности.

Однако – хотя все данные свидетельствуют о том, что правительство Стармера не является виновником ухудшения безопасности еврейской общины, – с политической точки зрения для многих именно он стал символом проблем.

Что касается назначения Питера Мендельсона послом в США, то ситуация впервые обострилась в феврале.

Тогда среди рассекреченных в США документов появились многочисленные электронные письма и фотографии, свидетельствующие о его длительных и тесных контактах с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Новая волна споров разгорелась после сообщений о том, что Мендельсон до назначения не завершил прохождение полной проверки на безопасность. Несмотря на важность такой процедуры для кандидатов на одну из ключевых дипломатических должностей, чиновники Министерства иностранных дел, по данным британских СМИ, не довели эту информацию до правительства надлежащим образом.

Дополнительный резонанс делу придали заявления бывшего постоянного заместителя министра иностранных дел Олли Роббинса, который утверждает, что процесс согласования кандидатуры Мендельсона проходил в атмосфере значительного политического давления со стороны Даунинг-стрит.

Оппозиция уже использует этот скандал в качестве аргумента против правительства, обвиняя Стармера в пренебрежении процедурами ради политической целесообразности.

Палата общин британского парламента даже рассматривала возможность начать парламентское расследование в отношении премьер-министра в связи с назначением Мендельсона, однако в конечном итоге большинством голосов отклонила это предложение.

В любом случае, ближайшие месяцы могут стать для Стармера определяющими.

