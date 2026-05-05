Трамп: Іран знає, чого не слід робити, щоб не порушити перемир’я

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран розуміє, чого не слід робити в рамках режиму припинення вогню між країнами, який продовжує діяти попри те, що сторони неодноразово обмінювалися ударами.

Про це Трамп заявив під час пресконференції у Білому домі, пише "Європейська правда".

Американський президент уникнув відповіді на запитання про те, які дії Ірану означали б порушення перемир’я зі США.

"Ви дізнаєтесь, бо я вам скажу. Вони знають, що робити, і знають, що, чого не робити, що навіть важливіше", – відповів Трамп.

Він також заявив, що Іран більше не має кораблів, а його флот складається з "маленьких човнів".

Глава Білого дому вчергове сказав, що Тегеран прагне укласти угоду зі США, але водночас "грає в ігри", коли заявляє про відсутність переговорів з американцями.

"Я можу сказати таке – Іран хоче укласти угоду. Що мені не подобається в Ірані, так це те, що вони розмовляють зі мною з такою великою повагою, а потім виходять на телебачення і кажуть: "Ми не розмовляли з президентом!" Вони грають в ігри", – обурився Трамп.

Нагадаємо, у вівторок міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що перемир’я з Іраном не завершилося, хоча обидві сторони обмінялися вогнем в Ормузькій протоці.

Президент США Дональд Трамп раніше відмовився відповісти на запитання, чи припинилося перемир’я з Тегераном, і припустив, що війна може тривати ще два-три тижні.

4 травня президент Трамп оголосив про операцію "Проєкт Свобода" з метою супроводу суден через Ормузьку протоку.

Глава Білого дому також пообіцяв "змести Іран з лиця землі", якщо він заважатиме втіленню операції США в Ормузькій протоці.