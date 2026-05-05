Трамп: Иран знает, чего не следует делать, чтобы не нарушить перемирие

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран понимает, чего не следует делать в рамках режима прекращения огня между странами, который продолжает действовать, несмотря на то, что стороны неоднократно обменивались ударами.

Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме, пишет "Европейская правда".

Американский президент уклонился от ответа на вопрос о том, какие действия Ирана означали бы нарушение перемирия с США.

"Вы узнаете, потому что я вам скажу. Они знают, что делать, и знают, чего не делать, что даже важнее", – ответил Трамп.

Он также заявил, что у Ирана больше нет кораблей, а его флот состоит из "маленьких лодок".

Глава Белого дома в очередной раз сказал, что Тегеран стремится заключить соглашение с США, но в то же время "играет в игры", когда заявляет об отсутствии переговоров с американцами.

"Я могу сказать следующее – Иран хочет заключить соглашение. Что мне не нравится в Иране, так это то, что они разговаривают со мной с таким большим уважением, а потом выходят на телевидение и говорят: "Мы не разговаривали с президентом!" Они играют в игры", – возмутился Трамп.

Напомним, во вторник министр обороны США Пит Хагсет заявил, что перемирие с Ираном не завершилось, хотя обе стороны обменялись огнем в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп ранее отказался ответить на вопрос, прекратилось ли перемирие с Тегераном, и предположил, что война может продолжаться еще две-три недели.

4 мая президент Трамп объявил об операции "Проект Свобода" с целью сопровождения судов через Ормузский пролив.

Глава Белого дома также пообещал"смести Иран с лица земли", если он будет препятствовать проведению операции США в Ормузском проливе.