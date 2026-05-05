ЗМІ: ЄС обговорює внутрішнє виробництво газу на тлі енергокризи через війну в Ірані

Міністри енергетики країн Європейського Союзу наступного тижня обговорять внутрішньоблокові можливості виробництва природного газу, оскільки уряди шукають шляхи обмеження економічного впливу війни на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у внутрішньому документі, з яким ознайомилась агенція Reuters.

ЄС залежить від імпорту газу, який покриває близько 80% потреб блоку, і сильно постраждав від зростання міжнародних цін на енергоносії після початку війни в Ірані.

З початку військових дій в регіоні Брюссель заявив, що залишається відданим своєму плану енергетичного переходу. Однак підготовчий документ до зустрічі міністрів енергетики ЄС наступного тижня показав, що країни також планують обговорити внутрішнє виробництво газу.

План було підготовлено Кіпром, який головує в Раді ЄС і має морські запаси природного газу.

Речник кіпрського головування в ЄС заявив, що завданням зустрічі буде "прагматично поглянути" на те, як блок гарантуватиме свою енергетичну безпеку та керуватиме подібними потрясіннями в майбутні роки.

"Йдеться про готовність та баланс, а не про повернення енергетичного переходу назад", – сказав речник.

Внутрішнє виробництво газу в ЄС скоротилося вдвічі за останнє десятиліття через низькі інвестиції та рішення Нідерландів закрити своє газове родовище Гронінген.

Румунія та Кіпр, які мають найбільші комерційно видобувні запаси газу в ЄС, планують збільшити внутрішній видобуток.

Минулого тижня в Європейській комісії повідомили, що в ЄС наразі немає дефіциту палива та газу попри продовження війни на Близькому Сході.

Нещодавно Європейська комісія оприлюднила пакет заходів та рекомендацій, спрямованих на боротьбу з енергетичною кризою у сфері викопного палива, спричиненою війною на Близькому Сході.

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Європі, можливо, доведеться роками боротися з наслідками війни США й Ізраїлю проти Ірану.