СМИ: ЕС обсуждает внутреннее производство газа на фоне энергетического кризиса, вызванного войной в Иране

Министры энергетики стран Европейского Союза на следующей неделе обсудят возможности производства природного газа внутри блока, поскольку правительства ищут пути ограничения экономического воздействия войны на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится во внутреннем документе, с которым ознакомилось агентство Reuters.

ЕС зависит от импорта газа, который покрывает около 80% потребностей блока, и сильно пострадал от роста международных цен на энергоносители после начала войны в Иране.

С начала военных действий в регионе Брюссель заявил, что остается приверженным своему плану энергетического перехода. Однако подготовительный документ к встрече министров энергетики ЕС на следующей неделе показал, что страны также планируют обсудить внутреннее производство газа.

План был подготовлен Кипром, который председательствует в Совете ЕС и обладает морскими запасами природного газа.

Представитель кипрского председательства в ЕС заявил, что задачей встречи будет "прагматично взглянуть" на то, как блок будет гарантировать свою энергетическую безопасность и управлять подобными потрясениями в будущие годы.

"Речь идет о готовности и балансе, а не о возврате энергетического перехода назад", – сказал представитель.

Внутреннее производство газа в ЕС сократилось вдвое за последнее десятилетие из-за низких инвестиций и решения Нидерландов закрыть свое газовое месторождение Гронинген.

Румыния и Кипр, которые обладают крупнейшими коммерчески извлекаемыми запасами газа в ЕС, планируют увеличить внутреннюю добычу.

На прошлой неделе в Европейской комиссии сообщили, что в ЕС в настоящее время нет дефицита топлива и газа, несмотря на продолжение войны на Ближнем Востоке.

Недавно Европейская комиссия обнародовала пакет мер и рекомендаций, направленных на борьбу с энергетическим кризисом в сфере ископаемого топлива, вызванным войной на Ближнем Востоке.

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европе, возможно, придется годами бороться с последствиями войны США и Израиля против Ирана.