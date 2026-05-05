За тиждень юрособи заявили у Реєстр збитків від агресії РФ про втрати на 9 млрд грн

За менш як тиждень прийому заявок про завдані агресією РФ збитки юридичних осіб їх задекларували на суму понад 9 млрд гривень.

Про це "Європейській правді" повідомили у команді Ірини Мудрої, заступниці керівника Офісу президента, у продовження інтерв’ю "ЄвроПравді".

З 29 квітня Реєстр збитків від російської агресії проти України розпочав прийом заяв за ще п’ятьма категоріями – від юридичних осіб та органів влади різного рівня.

За останніми даними, за шість днів з того часу юридичні особи подали заяви про компенсацію Росією збитків на загальну суму понад 9 млрд грн.

Щодо особистих збитків українців внаслідок війни заявки приймаються за категоріями групи А, які відкрили першими. У лютому Реєстр збитків почав прийом заяв щодо вимушеного переміщення за межі України внаслідок агресії Росії, у березні – від ФОПів, які втратили бізнес через війну.

