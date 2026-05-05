За неделю юрлица заявили в Реестр убытков от агрессии РФ о потерях на 9 млрд грн

За менее чем неделю приема заявок о нанесенных агрессией РФ убытках юридических лиц их задекларировали на сумму более 9 млрд гривен.

Об этом "Европейской правде" сообщили в команде Ирины Мудрой, заместителя руководителя Офиса президента, в продолжение интервью "ЕвроПравде".

С 29 апреля Реестр убытков от российской агрессии против Украины начал прием заявлений по еще пяти категориям – от юридических лиц и органов власти разного уровня.

По последним данным, за шесть дней с того времени юридические лица подали заявления о компенсации Россией убытков на общую сумму более 9 млрд грн.

По личным убыткам украинцев в результате войны заявки принимаются по категориям группы А, которые открыли первыми. В феврале Реестр убытков начал прием заявлений о вынужденном перемещении за пределы Украины в результате агрессии России, в марте – от ФЛП, которые потеряли бизнес из-за войны.

Читайте полный текст интервью: "Приговор для Путина будет иметь символический и практический смысл". Мудрая о трибунале и наказании РФ

"ЕвроПравда" также опубликовала пошаговую инструкцию, как подать заявление в Реестр убытков от российской агрессии.