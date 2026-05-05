ЗМІ: США попередили Іран про свою операцію в Ормузькій протоці, щоб уникнути ескалації

Сполучені Штати приватно передали Ірану попередження про плани провести військову операцію "Проєкт Свобода" в Ормузькій протоці, щоб зменшити ризик ескалації в умовах крихкого перемир’я.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Axios з посиланням на обізнані джерела.

За даними ЗМІ, високопосадовець американської адміністрації у неділю повідомив Іран про майбутню операцію США з проведення суден через Ормузьку протоку та застеріг Тегеран від втручання.

Попри попередження, іранці здійснили низку атак на кораблі ВМС США, комерційні судна та об’єкти в Об'єднаних Арабських Еміратах.

У вівторок міністр оборони Піт Гегсет та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн применшили значення іранських атак та заявили, що припинення вогню залишається чинним.

Однак деякі американські та ізраїльські посадовці вважають, що президент США Дональд Трамп може віддати наказ про відновлення військових дій пізніше цього тижня, якщо "дипломатичний глухий кут" продовжиться.

Як передає Axios, оголошена Трампом операція із супроводу суден суттєво не збільшила потік нафти чи вантажів через протоку протягом перших 24 годин. Центральне командування Збройних сил США повідомило, що в понеділок через неї пройшли два судна під американським прапором, а у вівторок – жодного.

Гегсет стверджував, що сотні інших кораблів "шикуються в чергу". Однак наразі, виглядає так, що більшість судноплавних компаній не довіряють запевненням адміністрації США щодо того, що судноплавний шлях тепер відкритий.

Нагадаємо, 4 травня президент США Дональд Трамп оголосив про операцію "Проєкт Свобода" з метою супроводу суден через Ормузьку протоку.

Глава Білого дому також пообіцяв "змести Іран з лиця землі", якщо він заважатиме втіленню операції.

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що для супроводу суден Ормузькою протокою в межах "Проєкту Свобода" залучить есмінці, понад 100 літаків і 15 тисяч військових.