СМИ: США предупредили Иран о своей операции в Ормузском проливе, чтобы избежать эскалации

Соединенные Штаты в частном порядке передали Ирану предупреждение о планах проведения военной операции "Проект Свобода" в Ормузском проливе, чтобы снизить риск эскалации в условиях хрупкого перемирия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По данным СМИ, высокопоставленный чиновник американской администрации в воскресенье сообщил Ирану о предстоящей операции США по прохождению судов через Ормузский пролив и предостерег Тегеран от вмешательства.

Несмотря на предупреждение, иранцы совершили ряд атак на корабли ВМС США, коммерческие суда и объекты в Объединенных Арабских Эмиратах.

Во вторник министр обороны Пит Хэгсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн преуменьшили значение иранских атак и заявили, что прекращение огня остается в силе.

Однако некоторые американские и израильские чиновники считают, что президент США Дональд Трамп может отдать приказ о возобновлении военных действий позднее на этой неделе, если "дипломатический тупик" продолжится.

Как передает Axios, объявленная Трампом операция по сопровождению судов существенно не увеличила поток нефти или грузов через пролив в течение первых 24 часов. Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в понедельник через него прошли два судна под американским флагом, а во вторник – ни одного.

Гегсет утверждал, что сотни других кораблей "выстраиваются в очередь". Однако пока что, похоже, что большинство судоходных компаний не доверяют заверениям администрации США о том, что судоходный путь теперь открыт.

Напомним, 4 мая президент США Дональд Трамп объявил об операции "Проект Свобода" с целью сопровождения судов через Ормузский пролив.

Глава Белого дома также пообещал"смести Иран с лица земли", если он будет мешать осуществлению операции.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что для сопровождения судов через Ормузский пролив в рамках "Проекта Свобода" будут задействованы эсминцы, более 100 самолетов и 15 тысяч военнослужащих.