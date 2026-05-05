ЗМІ: Іран запровадив новий механізм транзиту через Ормузьку протоку 

Іран оголосив про запровадження нового механізму транзиту суден через Ормузьку протоку після того, як США почали втілення своєї ініціативи "Проєкт Свобода".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив іранський проурядовий телеканал Press TV.

Відповідно до нової системи, оголошеної Тегераном, всі судна, які планують пройти через протоку, мають офіційно повідомити про це іранську владу. Після цього вони отримають електронного листа із викладенням правил та вимог транзиту.

Зазначається, що судна зобов’язані узгодити свої дії з цими вимогами та отримати дозвіл перед тим, як пройти через Ормузьку протоку.

Раніше іранське військове командування пригрозило атаками американським суднам, які наблизяться до Ормузької протоки. Ця погроза пролунала після того, як 4 травня президент США Дональд Трамп оголосив про операцію "Проєкт Свобода" з метою звільнення суден, що застрягли в протоці.

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що для супроводу суден Ормузькою протокою в межах "Проєкту Свобода" залучить есмінці, понад 100 літаків і 15 тисяч військових.

Трамп пообіцяв "змести Іран з лиця землі", якщо він заважатиме втіленню операції.

За даними Axios, Сполучені Штати приватно передали Ірану попередження про плани провести військову операцію "Проєкт Свобода" в Ормузькій протоці, щоб зменшити ризик ескалації в умовах крихкого перемир’я.