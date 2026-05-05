СМИ: Иран ввел новый механизм транзита через Ормузский пролив

Иран объявил о введении нового механизма транзита судов через Ормузский пролив после того, как США приступили к реализации своей инициативы "Проект Свобода".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил иранский проправительственный телеканал Press TV.

Согласно новой системе, объявленной Тегераном, все суда, планирующие пройти через пролив, должны официально уведомить об этом иранские власти. После этого они получат электронное письмо с изложением правил и требований транзита.

Отмечается, что суда обязаны согласовать свои действия с этими требованиями и получить разрешение перед тем, как пройти через Ормузский пролив.

Ранее иранское военное командование пригрозило атаками американским судам, которые приблизятся к Ормузскому проливу. Эта угроза прозвучала после того, как 4 мая президент США Дональд Трамп объявил об операции "Проект Свобода" с целью освобождения судов, застрявших в проливе.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что для сопровождения судов через Ормузский пролив в рамках "Проекта Свобода" будут задействованы эсминцы, более 100 самолетов и 15 тысяч военнослужащих.

Трамп пообещал "смести Иран с лица земли", если тот будет препятствовать проведению операции.

По данным Axios, Соединенные Штаты в частном порядке передали Ирану предупреждение о планах проведения военной операции "Проект Свобода" в Ормузском проливе, чтобы снизить риск эскалации в условиях хрупкого перемирия.