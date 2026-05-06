США достигли целей операции "Эпическая ярость" – госсекретарь
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американские войска завершили активную наступательную фазу войны против Ирана и переходят к новому этапу по разблокированию Ормузского пролива.
Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".
Во вторник, 5 мая, Рубио заявил, что операция "Эпическая ярость" – завершена.
"Мы достигли целей этой операции", – сказал он.
Госсекретарь США прокомментировал то, как Соединенные Штаты планируют разблокировать Ормузский пролив.
"Цель здесь довольно проста: создать транзитную зону, защищенную "пузырем" – военно-морскими и воздушными силами США – а затем позволить кораблям, которые хотят двигаться, пройти через нее и добраться до рынка, чтобы начать повышать уверенность в возможности это сделать", – добавил он.
Напомним, 4 мая президент США Дональд Трамп объявил об операции "Проект Свобода" с целью сопровождения судов через Ормузский пролив.
Глава Белого дома также пообещал"смести Иран с лица земли", если он будет мешать осуществлению операции.
Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что для сопровождения судов через Ормузский пролив в рамках "Проекта Свобода" будут задействованы эсминцы, более 100 самолетов и 15 тысяч военнослужащих.