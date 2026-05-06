Канарские острова не хотят принимать круизное судно с эпидемией хантавируса

Региональное правительство испанских Канарских островов выступило против того, чтобы круизный лайнер, на котором вспыхнула эпидемия смертельного хантавируса, причалил к островам.

Об этом заявил в среду, 5 мая, председатель регионального правительства Канарских островов Фернандо Клавихо в эфире радиостанции COPE, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

В этот день стало известно, что Всемирная организация здравоохранения и правительство Испании достигли договоренности о том, что круизный лайнер MV Hondius, где зафиксировано семь случаев заболевания хантавирусом, включая три летальных, сможет причалить на Канарских островах.

"Это решение не основывается ни на каких технических критериях, а также нет достаточной информации, чтобы успокоить население или гарантировать его безопасность", – заявил Клавихо.

Он попросил о срочной встрече с премьер-министром Педро Санчесом для обсуждения этого вопроса.

Перед тем как на лайнере зафиксировали вспышку, он причалил в Южной Америке. В ВОЗ считают наиболее вероятной гипотезой, что первое заражение произошло за пределами судна во время путешествия там одного из уже умерших в результате болезни, а дальнейшие случаи стали результатом передачи инфекции от человека к человеку на лайнере.

Как сообщалось, в 2025 году Канарские острова были одним из самых популярных мест среди туристов, посещающих Испанию.

