Польща планує наростити чисельність армії до півмільйона осіб – разом з резервістами

В уряді Польщі розраховують, що у майбутньому чисельність польської контрактної армії разом із навченими резервістами становитиме 500 тисяч осіб.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", такі цифри назвав заступник міністра оборони Станіслав Взьонтек.

У межах інтерв’ю посадовця запитали, якою, за планами Міноборони, має стати чисельність польської армії.

"Ми закладаємо, що армія налічуватиме 500 тисяч військових – серед яких 300 тисяч професійних військових, і ще 200 тисяч – резервісти, ті, хто буде "запасом" на випадок надзвичайної ситуації", – сказав Станіслав Взьонтек.

За його словами, у Міноборони розраховують досягти таких показників у період між 2030 і 2035 роком.

У 2025 році Польща знову опинилась на першому місці у НАТО за обсягами витрат на оборону відносно свого ВВП.

Нагадаємо, останніми тижнями однією з центральних тем політичного життя у Польщі стала участь країни у програмі ЄС SAFE, за якою Польща претендує на близько 44 млрд євро кредитів на переозброєння. У цьому питанні позиції уряду та президента Кароля Навроцького розійшлися.

Навроцький вирішив накласти вето на закон про участь Польщі у програмі, натомість презентував власну версію програми переозброєння "SAFE 0%", кошти для якої надходитимуть з бюджету Польщі.

Думки суспільства з цього приводу розділилися майже навпіл.

За даними ЗМІ, у ЄС продовжують роботу над оформленням позики для Польщі, попри ситуацію з президентським вето.