Израиль предлагает помочь Германии газом и керосином

В ответ на запрос Берлина Израиль готов помочь Германии поставками керосина и природного газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Handelsblatt.

Как говорится в совместном заявлении министерств энергетики и иностранных дел Израиля, это происходит по просьбе немецкого министерства энергетики.

Министр энергетики Израиля Эли Коэн поручил соответствующим органам власти удовлетворить соответствующий запрос Германии по поставкам керосина и природного газа.

Немецкое федеральное министерство экономики и энергетики отреагировало сдержанно.

Представитель подтвердил "конструктивные переговоры" с несколькими странами, в частности с Израилем.

В рамках энергетического партнерства Израиль "предложил" поддержку в виде поставок керосина и природного газа. Детали и объемы не разглашаются, поскольку компании ведут переговоры по контрактам.

Немецкое правительство обычно сопровождает такие поставки переговорами.

Согласно заявлению Израиля, страна имеет излишки продукции, доступные для экспорта. Поставки зависят от того, останется ли текущая ситуация с безопасностью неизменной. Координация транспортных вопросов будет происходить непосредственно с нефтеперерабатывающими заводами. Министерство энергетики в Иерусалиме также рассмотрит, как оно может помочь с поставками природного газа.

Несмотря на опасения относительно войны с Ираном, Министерство экономики и энергетики Германии пока не видит дефицита керосина в Германии. "Сейчас в Германии нет физического дефицита энергии", – заявил представитель министерства. Министерство внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с отраслью, чтобы в случае необходимости принять оперативные контрмеры.

Напомним, немецкая авиакомпания Lufthansa предупредила, что повысит цены на билеты и сократит количество рейсов, чтобы компенсировать ожидаемое увеличение расходов на авиатопливо в этом году на 1,7 млрд евро из-за закрытия Ормузского пролива.

В то же время генеральный директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лири заявил, что "все меньше беспокоится" о возможном дефиците авиационного топлива в Европе в ближайшие месяцы.

В венгерской авиакомпании Wizz Air также не считают вероятной нехватку авиационного топлива, несмотря на опасения относительно его дефицита в случае продолжения войны в Иране.

Также советуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Иран ударил по европейской авиации. Почему авиакомпании в ЕС отменяют рейсы и повышают цены.