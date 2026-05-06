Вспышка хантавируса на лайнере: трех зараженных доставят самолетом в Нидерланды

В среду спасатели эвакуировали трех человек с круизного лайнера, на котором ранее зафиксировали вспышку хантавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с судна MV Hondius, стоящего на якоре у берегов Кабо-Верде, эвакуировали двух членов экипажа и еще одного человека, у которых подозревают заражение.

Как добавили в организации, их доставят самолетом в Нидерланды для лечения.

Полицейские в белых защитных костюмах ждали в порту столицы этой западноафриканской страны Прайи, пока небольшой красный катер скорой помощи курсировал туда и обратно к круизному лайнеру.

Судно находится в центре международного скандала в сфере здравоохранения с субботы, когда в агентство ООН по вопросам здравоохранения поступила информация о смерти трех пассажиров, вероятной причиной которой является хантавирус. Это редкое заболевание обычно передается от зараженных грызунов, как правило, через мочу, экскременты и слюну.

Пассажиры начали болеть месяц назад. 26 апреля в Южной Африке умерла гражданка Нидерландов, покинувшая круизный лайнер после смерти своего мужа. Еще два человека до сих пор находятся на лечении – один в Йоханнесбурге, а другая – в швейцарском Цюрихе.

Министр здравоохранения Испании заявила, что лайнер отплывет на Канарские острова после завершения эвакуации, а Нидерланды сообщили, что двое экспертов по инфекционным болезням вылетают в Кабо-Верде, чтобы подняться на борт судна.

Эксперты по здравоохранению выразили обеспокоенность, что может произойти более масштабная вспышка заболевания, после того как выяснилось, что умершая голландка летела коммерческим самолетом с острова Святой Елены в Йоханнесбург, имея симптомы заболевания.

Представительница ВОЗ в Кабо-Верде Анн Линдстранд сообщила AFP в среду, что состояние трех человек, эвакуированных с судна, является "стабильным", добавив: "Один из трех человек не имеет симптомов".

Напомним, ранее стало известно, что Испания примет на своих Канарских островах круизный лайнер, где произошла вспышка хантавируса, и примет на лечение одного из самых тяжелых пациентов – врача, члена экипажа. Еще трех больных по воздуху эвакуируют на лечение в Нидерланды и Германию, не дожидаясь прибытия на Канары.

Региональное правительство испанских Канарских островов уже выступило против того, чтобы лайнер к ним причалил.