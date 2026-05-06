Иран говорит, что безопасный проход через Ормузский пролив возможен после паузы в операции США

В Иране заявили, что безопасное прохождение через Ормузский пролив возможно в рамках "новых процедур" после приостановления кратковременной военной операции США "Проект Свобода" в этом водном пути.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении представителей Военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции, которое приводит CNN.

Как отмечает телеканал, это первая реакция Ирана на приостановление Вашингтоном "Проекта Свобода" – операции по сопровождению торговых судов через Ормузский пролив, который во время конфликта находился в блокаде Ирана и США.

США начали эту миссию в воскресенье, но приостановили ее во вторник, ссылаясь на прогресс в мирных переговорах.

В заявлении представителей Ирана не уточнялось, в чем заключаются новые процедуры, но выражалась благодарность капитанам и судовладельцам, базирующимся в Персидском и Оманском заливах, за их сотрудничество в вопросах прохода через этот водный путь "в соответствии с иранскими правилами".

По данным СМИ, Белый дом считает, что приближается к согласованию с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании, который должен положить конец конфликту и определить рамки для более детальных переговоров по ядерным вопросам.

Стоит заметить, что 4 мая американский президент Дональд Трамп объявил об операции "Проект Свобода" с целью сопровождения судов через Ормузский пролив.

А на следующий день Трамп объявил о временном приостановлении операции по просьбе Пакистана и других государств.

5 мая госсекретарь Марко Рубио заявил, что американские войска завершили активную наступательную фазу войны против Ирана и переходят к новой – по разблокированию Ормузского пролива.