В Литве рассказали, что могут сделать для миссии в Ормузском проливе

Литовский министр обороны Робертас Каунас считает, что вклад Литвы в коалицию по восстановлению судоходства в Ормузском проливе, вероятно, будет базироваться на имеющихся возможностях по разминированию.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы литовского оборонного ведомства приводит Delfi.

Комментарий Каунаса появился после того, как литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Литва получила приглашение от США присоединиться к коалиции по Ормузскому проливу.

"Наш регион, Литва и наши соседи, вероятно, находятся в уникальном положении – относительно возможностей разминирования. И команда, и техника. Мы можем сосредоточиться на возможностях разминирования... на возможностях восстановления безопасного судоходства. После консультаций в Государственном совете обороны (ГРО) мы примем решение", – отметил министр.

В то же время он признал, что до сих пор не совсем ясно, в каком формате будет проводиться операция по восстановлению судоходства в проливе.

"Все очень динамично... Был "Проект Свобода", потом, через несколько часов, этот проект, вроде бы, был приостановлен, но, возможно, его возобновят... В любом случае, Литва, как союзник по НАТО, как часть Альянса и надежный союзник, внесет свой вклад в восстановление безопасного судоходства. Это означает разминирование или другие виды работ, а в каком формате все это будет происходить – мы узнаем в ближайшее время", – сказал Каунас.

Напомним, 4 мая американский президент Дональд Трамп объявил об операции "Проект Свобода" с целью сопровождения судов через Ормузский пролив.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что для сопровождения судов через Ормузский пролив в рамках "Проекта Свобода" привлечет эсминцы, более 100 самолетов и 15 тысяч военных.

А на следующий день Трамп объявил о временной приостановке операции по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив по просьбе Пакистана и других государств.