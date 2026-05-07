В Великобритании задержали мужчину, угрожавшего бывшему принцу Эндрю

Полиция британского графства Норфолк задержала мужчину после того, как он якобы угрожал брату короля Великобритании, бывшему принцу Эндрю, недалеко от его места жительства.

Сообщается, что в среду бывший принц выгуливал своих собак недалеко от поместья Сандрингем, когда неизвестный мужчина вышел из машины и направился к нему с криками. Лицо мужчины было закрыто балаклавой.

Эндрю, которого сопровождал сотрудник его частной охраны, бросился к своему автомобилю и быстро уехал, пока подозреваемый якобы пытался бежать за ним.

На место происшествия прибыла полиция Норфолка, которая арестовала подозреваемого и доставила его на допрос. Мужчину задержали за хранение наступательного оружия и по подозрению в нарушении общественного порядка.

Инцидент произошел недалеко от фермы Марш, поместья Сандрингем, куда Эндрю Маунтбеттен-Виндзор переехал после того, как в прошлом году покинул Королевскую ложу в Виндзоре.

Напомним, в октябре 2025 года Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был лишен титула принца из-за обвинений в связях со скандальным американским финансистом Эпштейном.

В документах Министерства юстиции США, опубликованных в начале года, утверждалось, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор передавал официальные британские торговые документы Эпштейну.

19 февраля Эндрю был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением, став первым за 300 лет членом королевской семьи, которого задержали и доставили на допрос.