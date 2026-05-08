Премьер Латвии анонсировала "серьезный разговор" с министром обороны в связи с инцидентами с дронами

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня намерена поговорить с министром обороны Андрисом Спрудсом о недавних инцидентах с беспилотниками и о том, почему не сработали системы обнаружения и оповещения.

Заявление главы правительства Латвии приводит LSM, сообщает "Европейская правда".

Как отметила Силиня, "разговор будет очень серьезным".

"Что-то пошло не так. Мы не можем допустить, чтобы эта ситуация продолжалась", – добавила она.

По словам латвийского премьера, она намерена поговорить со Спрудсом сразу после того, как он на следующей неделе вернется из короткого отпуска.

"Хочу сказать жителям Латгалии, что не оставлю эту ситуацию без изменений. Мы не можем позволить, чтобы она продолжалась", – подчеркнула Силиня.

Она добавила, что латвийским вооруженным силам необходимо пересмотреть алгоритм действий в случае вторжения дронов.

Силиня также отметила, что службы немедленно отправились на поиски обоих сбитых дронов, а также отвечали на вопросы жителей, однако нужны более эффективные решения.

В то же время премьер уклонилась от ответа на вопрос о возможности отставки министра обороны.

"Оборона – это сфера, которую мы существенно поддержали, перенаправив средства из других направлений. Бюджет в 2 миллиарда евро все же требует и от министра большего понимания того, что с него будут спрашивать", – сказала Силиня.

На повторный вопрос о том, должен ли Спрудс взять на себя ответственность и уйти в отставку, премьер-министр ответила: "Ситуация непростая, перед министром поставлены задачи, но я точно не оцениваю эту ситуацию как хорошую и удовлетворительную. Он это знает".

Напомним, 7 мая в Латвии зафиксировали новые неизвестные дроны в своем воздушном пространстве, залетевшие с территории России. Пока не подтверждено, были ли это украинские или российские аппараты.

От попадания одного из них повреждены четыре пустых нефтяных резервуара. Место падения второго БпЛА еще не нашли.

Несколько латвийских оппозиционных партий призвали к отставке министра обороны из-за инцидентов с дронами.

Сам Спрудс заявил, что готов взять на себя ответственность за то, что дроны, вторгшиеся в Латвию в ночь на четверг, не были безопасно сбиты.