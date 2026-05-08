Евродепутат: часть дронов специально направляют в Латвию, чтобы сеять страх

Появление беспилотников в воздушном пространстве Латвии в четверг – не первый подобный случай в стране и является прямым следствием агрессии России.

Об этом заявила депутат Европарламента Сандра Калниете, открывая в Риге дискуссию "Будущее европейской безопасности: перспектива восточного фланга", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Она отметила, что ранее в воздушное пространство Латвии уже залетали как российские, так и украинские дроны. По ее мнению, такие инциденты будут продолжаться.

Калниете объяснила, что часть из них являются преднамеренными, чтобы проверить реакцию стран Европейского Союза и посеять страх среди населения, однако часть – это несчастные случаи, в частности из-за радиоэлектронной борьбы.

На совместном заседании комитетов Европарламента она задала вопрос генеральному секретарю НАТО Марку Рютте о том, что он будет делать во время своего мандата для защиты стран Балтии и восточного фланга НАТО от возможной агрессии России. Рютте, по ее словам, подчеркнул, что необходимо постоянно посылать четкий сигнал: в случае нападения будут защищаться не только Вооруженные силы Латвии, но и весь Альянс.

Евродепутат подчеркнула, что в НАТО и Евросоюзе нет "второсортных" граждан или государств. По ее мнению, важно понимать, что коллективная оборона действительно является общей, и все государства-члены связаны между собой.

Калниете подчеркнула необходимость продолжать укрепление восточного фланга, особенно после региональных угроз безопасности, а также добиваться от руководства НАТО конкретных действий и устойчивых оборонительных возможностей.

Напомним, 7 мая в Латвии зафиксировали новые неизвестные дроны в своем воздушном пространстве, залетевшие с территории России. Пока не подтверждено, были ли это украинские или российские аппараты.

От попадания одного из них повреждены четыре пустых нефтяных резервуара. Место падения второго БпЛА еще не нашли.

Несколько латвийских оппозиционных партий призвали к отставке министра обороны Андриса Спрудса из-за инцидентов с дронами.

Сам Спрудс заявил, что готов взять на себя ответственность за то, что дроны, которые вторглись в Латвию в ночь на четверг, не были безопасно сбиты.