В Латвии провели "спецоперацию" по изгнанию медведя, бродившего по улицам города

В латвийском городе Екабпилс вечером в воскресенье пришлось проводить "спецоперацию", чтобы выгнать в лес медведя, бродившего по жилым кварталам.

Об этом сообщает LSM, пишет "Европейская правда".

Днем 31 мая в Екабпилсе, городе на юго-востоке Латвии, появились сообщения о медведе, бродящем по улицам, после чего городские власти приняли меры для его возвращения в лес.

Утром в понедельник подтвердили, что после наступления темноты хищника удалось вывести из города в сторону леса, перекрыв улицу и создав для него "коридор".

Среди прочего, использовались громкоговорители. Также в воздух подняли квадрокоптеры с тепловизионными камерами, проверяя, действительно ли медведь ушел в лес. За время пребывания в городе хищник не нанес никакого ущерба.

По словам местного мэра, большой интерес со стороны местных жителей стал дополнительным затруднением для операции.

"Некоторые люди жалуются на недостаток информации, но так поступили, чтобы не привлекать еще большего внимания", – сказал он, добавив, что некоторые готовы чуть ли не идти за медведем ради фото и видео.

Незадолго до этого на улицы Екабпилса забрел лось, которого тоже пришлось выгонять обратно в лес.

В течение весны 2026 года в Европе было как минимум два летальных случая в результате встреч медведей с людьми. Так, в апреле в Польше погибла пожилая женщина, которой в лесу встретился медведь. В Болгарии хищник убил мужчину в горах Витоша недалеко от болгарской столицы Софии.

Наибольшую проблему бурые медведи представляют в Румынии, где их популяция наиболее многочисленна. Контакты с людьми учащаются и из-за подкармливания хищников, из-за чего заговорили об ужесточении штрафов за такие действия.