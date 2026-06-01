В Сербии обсуждают возможную отмену безвиза с Россией

В Сербии обсуждается вопрос введения виз с Россией как выполнение требований Брюсселя.

Об этом заявил в интервью российскому изданию "Известия" председатель комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич, передает "Европейская правда".

По его словам, это делается для того, чтобы страна смогла стать членом Европейского Союза.

"Вопрос визового режима с РФ обсуждается как выполнение тех разделов и подразделов требований Брюсселя, которые включают и введение виз для граждан России. <...> Есть заявления, что до конца 2026 года все это должно быть сделано. Но, насколько я знаю, все это должно быть выполнено за полгода до вступления в ЕС", – подчеркнул Станоевич.

Однако такое решение приведет к общественному недовольству, поэтому власти Сербии на него не пойдут.

"Я считаю, что мы далеки от вступления (в ЕС) и от отмены визового режима, потому что власти в Сербии только этого еще не хватало для полной капитуляции, которая приводит к ухудшению ситуации в Сербии и критической потере поддержки среди населения", – сказал сербский политик.

Председатель Народной скупщины Сербии и бывший премьер Ана Брнабич недавно заявила, что вступление Сербии в ЕС является стратегическим приоритетом номер один для ее страны.

В октябре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила Сербии о необходимости синхронизации внешней политики, включая санкции против России, для вступления в ЕС.

Ранее Еврокомиссия призвала Сербию к более активным реформам и согласованию внешней политики с позицией ЕС для движения к членству.