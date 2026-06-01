Файлы по делу Мендельсона показали, как он добивался назначения послом в США

Новые документы по делу бывшего посла Великобритании в США Питера Мендельсона, обвиняемого в связях с Эпштейном, свидетельствуют о том, что он пообещал тогдашнему главе МИД Дэвиду Лэмми, что тот не пожалеет о его назначении.

Об этом свидетельствует его письмо Лемми, передает The Guardian, пишет "Европейская правда".

В письме к Лемми Мендельсон заявил, что правительство "никогда не пожалеет" о его назначении послом Великобритании в США.

"Я просто хотел, чтобы вы знали: если вы решите назначить меня, я позабочусь о том, чтобы вы никогда об этом не пожалели", – отметил экс-посол.

Мендельсон заявил, что для него эта должность "стала бы последним делом в публичной жизни".

"Для меня будет большой честью служить вам и правительству на этой должности. Поэтому, если вы готовы к этому, я тоже готов", – добавил он в письме.

Ранее обнародованные в этом году документы содержали компрометирующую переписку между экс-послом и Эпштейном. Как считается, чиновник передавал финансисту детали конфиденциальных экономических обсуждений правительства Великобритании.

Мендельсон ранее отрицал какие-либо правонарушения в отношении своих отношений с Эпштейном и извинился перед его жертвами.

Кроме того, недавно выявленные факты свидетельствуют о том, что Мендельсон перед своим назначением на должность не прошел проверку на безопасность, однако чиновники Министерства иностранных дел не сообщили об этом правительству.

Дело со скандальным экс-послом, а также неудача на местных выборах все больше подрывают премьерство Кира Стармера.

