Число украинцев с временной защитой в ЕС по состоянию на апрель несколько выросло

Число граждан Украины, ищущих защиты в ЕС от агрессивной войны России, по состоянию на апрель несколько выросло.

Об этом свидетельствуют данные Евростата, передает "Европейская правда".

В апреле в ЕС находилось около 4,37 миллиона украинцев со статусом временной защиты, что на 1% больше, чем в марте 2026 года.

Германия, как и ранее, принимает наибольшее количество беженцев из Украины. В апреле в Германии находилось примерно 1,28 млн украинцев, в Польше – 971 255, а в Чехии – 384 435.

Число лиц, находящихся под временной защитой, выросло в 24 странах ЕС и сократилось в трех. Наибольший абсолютный рост наблюдался в Польше (+9 850; +1,0 %), Италии (+7 020; +20,8 %) и Германии (+4 705; +0,4 %). Наибольшее снижение было зафиксировано во Франции (-440; -0,9%) и Ирландии (-125; -0,1%).

На днях сообщалось, что за последние почти 14 месяцев количество украинских мужчин призывного возраста, прибывших в Германию, значительно возросло.

Как сообщала "Европейская правда", Польша соглашается на исключение из программы временной защиты ЕС украинцев призывного возраста и лиц, незаконно покинувших Украину.

Подробнее читайте в статье: Защита не для всех. Как ЕС хочет изменить правила предоставления убежища украинцам и что ждет мужчин.