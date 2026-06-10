Греческий депутат вызвал дискуссии заявлением о потоплении лодок с мигрантами

Во вторник в греческом парламенте разгорелась бурная дискуссия после того, как депутат от правящей партии "Новая демократия" высказал спорное мнение относительно лодок с мигрантами, пересекающих Средиземное море.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

"Итак, он (контрабандист) отправляется с нелегальными мигрантами, и они оказываются в открытом море. Я слушаю предложения. Будем ли мы топить лодку или нет?" – спросил Макис Воридис, влиятельный депутат от "Новой демократии", во время обсуждения законопроекта об имплементации миграционного пакта ЕС.

Воридис, бывший министр по вопросам миграции, принадлежит к правому крылу правящей партии и считается сторонником жесткой линии в миграционных вопросах.

Его заявление вызвало бурную реакцию со стороны оппозиции, а социалистическая партия ПАСОК обвинила его в использовании ультраправой риторики. Левый депутат Европарламента от партии "Сириза" Костас Арванитис отметил, что с приближением вступления в силу нового миграционного пакта ЕС страны-члены уже начали внедрять политику в отношении мигрантов в стиле Трампа.

Воридис ответил в среду, что его вопрос был риторическим, утверждая, что ни одна политическая партия не хочет топить лодки, а скорее предотвратить пересечение мигрантами Средиземного моря.

Для оппозиции, однако, его риторика не является неожиданностью, учитывая предстоящие выборы и появление новых политических партий, которые пошатнули политический ландшафт.

Выборы запланированы на 2027 год, однако на премьер-министра Кириакоса Мицотакиса оказывается все большее давление с целью их проведения раньше.

Во вторник парламент Греции одобрил законопроект, ускоряющий депортацию соискателей убежища, которым было отказано, и позволяющий их перевод в центры за пределами ЕС.

Ранее стало известно, что в Германии количество депортаций людей, которым было отказано в предоставлении убежища, значительно возросло за 2025 год.

В Нидерландах в 2025 году количество отклоненных заявок на получение убежища превышало количество одобренных, и их доля выросла.