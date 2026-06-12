СМИ: Украина на "Рамштайне" будет просить дополнительные $20 млрд, чтобы РФ "горела еще сильнее"

Украина хочет получить от союзников дополнительные 20 миллиардов долларов, чтобы закрепить свое временное преимущество на поле боя над Россией.

Об этом в комментарии Politico сказал представитель Министерства обороны Украины, сообщает "Европейская правда".

Просьба о выделении 20 миллиардов долларов будет озвучена 18 июня на следующем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как формат "Рамштайн".

"Все видят, что Россия горит, и мы хотим, чтобы она горела еще сильнее, но для этого нам нужно финансирование", – сказал украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Источники издания сообщают, что этот вопрос был поднят министром обороны Украины Михаилом Федоровым и другими чиновниками во время серии встреч с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады.

По словам собеседника издания, каждому из союзников будет предложено выделить от 2 до 6 миллиардов долларов, чтобы достичь целевого показателя в 20 миллиардов долларов.

"Это может быть помощь или кредит", – добавил чиновник из Украины.

По данным Министерства обороны Украины, страны-партнеры уже обязались предоставить в этом году военную помощь на сумму 38 миллиардов долларов.

Дополнительные 20 миллиардов долларов приблизят Украину к целевому показателю двусторонней помощи в 60 миллиардов долларов, установленному генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Если дополнительные 20 млрд долларов будут выделены, Украина направит эти средства на противовоздушную оборону, увеличение взносов в инициативу PURL, а также на приобретение дополнительных дронов, боеприпасов, оборудования для радиоэлектронной борьбы, средств дальнего действия и прямые закупки у украинских оборонных компаний.

Цель состоит в том, чтобы использовать эти средства для продолжения все более разрушительных атак на Россию.

"Окно возможностей скоро закроется. Россия действует быстро и инновационно. И если мы дадим ей время снова адаптироваться, мы можем потерять единственный реальный шанс закончить эту войну путем настоящих переговоров. А если Россия создаст собственные мидл-страйк дроны, это станет для нас катастрофой", – предупредил украинский чиновник.

Сообщалось также, что Украина сотрудничает с европейскими и американскими партнерами в том, чтобы в европейских странах началось производство ПВО, способной сбивать баллистические ракеты.

Как отмечал министр обороны Федоров, Украина получает более 90% средств против баллистических ракет через инициативу PURL.