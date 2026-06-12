Прем'єр Греції заперечив спекуляції щодо дострокових виборів

Прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що чергові парламентські вибори відбудуться навесні наступного року, відкинувши спекуляції щодо можливості їх проведення раніше.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

У п’ятницю в президентському палаці відбулася церемонія приведення до присяги нових членів уряду після міні-перестановок, що відбулися в понеділок.

Гіоргос Котсірас був призначений заступником міністра транспорту. Дімітріс Маркопулос обійняв посаду заступника міністра економіки та фінансів, відповідального за податкову політику. Марілена Сукулі була призначена заступницею міністра охорони навколишнього середовища та енергетики, а Тасос Хатзівасілеіу – заступником міністра закордонних справ з питань європейських справ.

Перестановки в уряді відбулися на тлі спекуляцій щодо термінів наступних загальних виборів, які наразі заплановані на 2027 рік. Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс у п'ятницю спростував чутки про дострокові вибори, заявивши журналістам, що вибори відбудуться навесні, і жартома додав, що "ми будемо голосувати в светрову погоду".

Як повідомлялося, колишній прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас створив нову політичну партію, пообіцявши боротися з корупцією та домагатися економічного зростання країни.

Ципрас намагається скористатися широкою недовірою до уряду Міцотакіса через корупційні скандали, зокрема, через шахрайство з сільськогосподарськими субсидіями Європейського Союзу.