Премьер Греции опроверг спекуляции относительно досрочных выборов

Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что очередные парламентские выборы состоятся весной следующего года, отвергнув спекуляции о возможности их проведения раньше.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

В пятницу в президентском дворце состоялась церемония приведения к присяге новых членов правительства после мини-перестановок, состоявшихся в понедельник.

Гиоргос Коцирас был назначен заместителем министра транспорта. Димитрис Маркопулос занял должность заместителя министра экономики и финансов, ответственного за налоговую политику. Марилена Сукули была назначена заместителем министра охраны окружающей среды и энергетики, а Тасос Хатзивасилеиу – заместителем министра иностранных дел по вопросам европейских дел.

Перестановки в правительстве произошли на фоне спекуляций относительно сроков следующих всеобщих выборов, которые сейчас запланированы на 2027 год. Премьер-министр Кириакос Мицотакис в пятницу опроверг слухи о досрочных выборах, заявив журналистам, что выборы состоятся весной, и в шутку добавил, что "мы будем голосовать в свитерную погоду".

Как сообщалось, бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас создал новую политическую партию, пообещав бороться с коррупцией и добиваться экономического роста страны.

Ципрас пытается воспользоваться широким недоверием к правительству Мицотакиса из-за коррупционных скандалов, в частности, из-за мошенничества с сельскохозяйственными субсидиями Европейского Союза.