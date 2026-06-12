Официально: ЕС принял решение о переговорах с Украиной, откроют первый кластер

ЕС 15 июня проведет межправительственные конференции с Украиной и Молдовой, где ЕС и страны откроют первый переговорный кластер.

Об этом говорится в Х Кипрского председательства в Совете ЕС, передает "Европейская правда".

"15 июня в рамках Кипрского председательства в Совете ЕС мы проведем первые конференции по вопросам вступления с Украиной и Молдовой, чтобы начать работу над Кластером 1 – "Основы", – говорится в сообщении.

Кипрское председательство заявило, что гордится тем, что способствовало наступлению этого исторического момента.

"Как председательство, мы интенсивно работали над достижением этого результата Это знаковое событие и признание стремлений, устойчивости и упорного труда двух стран-кандидатов, которые выбрали Европу и ее ценности", – говорится в сообщении.

"Совершая этот важный шаг вместе, мы еще раз подтверждаем, что Европейский Союз сильнее, когда он является единым, принципиальным и открытым для тех, кто предан его ценностям", – заявило председательство Кипра.

Стоит отметить, что в пятницу во второй половине рабочего дня правительство Украины одобрило и передало в Брюссель решение об изменении национального плана защиты меньшинств в редакции, согласованной с государствами-членами ЕС.

Как сообщалось, в правительстве считают реалистичным намерение открыть все шесть переговорных кластеров до июля.

После открытия первого кластера ожидается приезд президента Зеленского на Евросовет 18-19 июня.

О плане действий в отношении меньшинств читайте в статье: "Не только о Закарпатье. Детали "соглашения" с Венгрией, которое должно открыть движение Украины в ЕС"