Естонія запропонувала ЄС ввести заборону на експорт до РФ сировини для алюмінію

Естонія запропонувала Євросоюзу запровадити заборону на ввезення до РФ глинозему – сировини для виробництва алюмінію.

Про це в Х написав глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна, передає "Європейська правда".

Він зазначив, що російська оборонна промисловість залежить від алюмінію, а алюміній залежить від глинозему.

"Естонія запропонувала ввести в ЄС заборону на експорт глинозему до Росії. Якщо ми справді маємо намір підвищити ціну агресії, ми мусимо усунути цю лазівку", – написав Тсахкна.

Він також зазначив, що основним джерелом фінансування російської військової машини, як і раніше, залишається експорт енергоносіїв.

"Найефективнішим заходом для перекриття цього грошового потоку є введення повної заборони на надання морських послуг для російського енергетичного експорту. Хоча наразі з цього питання ще немає консенсусу серед країн G7, це має залишатися стратегічною метою Європейського Союзу", – зазначив естонський міністр.

Глава МЗС Андрій Сибіга раніше цього тижня привітав рішення ірландської влади почати розслідування повідомлень про експорт до Росії глинозему – сировини для виробництва алюмінію.

Як повідомляла "Європейська правда", президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 9 червня презентувала підготований ЄС новий, 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

До нього, зокрема, пропонується включити заборону на в’їзд до ЄС колишніх російських комбатантів, які воювали проти України.

Варто зауважити, що тепер 21-й пакет санкцій проти Росії має бути розглянутий та одноголосно схвалений Радою ЄС.

За даними джерел "Європейської правди", 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії хочуть затвердити до 15 липня – через крайній термін оновлення "цінової стелі" на російську нафту.