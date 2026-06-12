Эстония предложила ЕС ввести запрет на экспорт в РФ сырья для алюминия

Эстония предложила Евросоюзу ввести запрет на ввоз в РФ глинозема – сырья для производства алюминия.

Об этом в Х написал глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна, передает "Европейская правда".

Он отметил, что российская оборонная промышленность зависит от алюминия, а алюминий зависит от глинозема.

"Эстония предложила ввести в ЕС запрет на экспорт глинозема в Россию. Если мы действительно намерены повысить цену агрессии, мы должны устранить эту лазейку", – написал Тсахкна.

Он также отметил, что основным источником финансирования российской военной машины по-прежнему остается экспорт энергоносителей.

"Самой эффективной мерой для перекрытия этого денежного потока является введение полного запрета на предоставление морских услуг для российского энергетического экспорта. Хотя пока по этому вопросу еще нет консенсуса среди стран G7, это должно оставаться стратегической целью Европейского Союза", – отметил эстонский министр.

Глава МИД Андрей Сибига ранее на этой неделе приветствовал решение ирландских властей начать расследование сообщений об экспорте в Россию глинозема – сырья для производства алюминия.

Как сообщала "Европейская правда", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 июня представила подготовленный ЕС новый, 21-й пакет санкций ЕС против России.

В него, в частности, предлагается включить запрет на въезд в ЕС бывших российских комбатантов, которые воевали против Украины.

Стоит заметить, что теперь 21-й пакет санкций против России должен быть рассмотрен и единогласно одобрен Советом ЕС.

По данным источников "Европейской правды", 21-й пакет санкций ЕС против России хотят утвердить до 15 июля – из-за крайнего срока обновления "ценового потолка" на российскую нефть.