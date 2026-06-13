В Британии пропалестинских активистов посадили за нападение на завод израильской компании

В Великобритании четверо пропалестинских активистов были приговорены к тюремному заключению за нападение в 2024 году на завод израильской оборонной компании.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отметили британские правозащитники, 30-летняя Шарлотта Гед, 23-летний Самуэль Корнер, 30-летняя Леона Камио и 21-летняя Фатема Зайнаб Раджвани были членами запрещенной группы Palestine Action, которая два года назад организовала нападение на объект Elbit Systems UK в Бристоле.

Судья назначил им суровые наказания, признав наличие "связи с терроризмом".

Он приговорил Корнера к семи годам и восьми месяцам лишения свободы, признав, что тот применил "чрезмерную и неоправданную" силу.

Камио и Гед были приговорены к пяти годам, а Раджвани – к четырем годам и восьми месяцам за умышленное повреждение имущества. Все они проведут еще один год под надзором после освобождения.

Palestine Action была запрещена в июле 2025 года после серии акций против связанных с Израилем оборонных компаний в Великобритании, которым блокировали вход или обливали его красной краской.

Самой известной выходкой стало повреждение самолетов на авиабазе Королевских ВВС Великобритании – что стало ключевым триггером для запрета.

В конце ноября адвокаты пропалестинской группы обратились в суд с целью отмены ее классификации как террористической организации.