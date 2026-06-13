Глава Бундесбанку вважає, що конфлікт на Близькому Сході назавжди змінив економічні умови

Президент Бундесбанку Йоахім Нагель вважає, що ціни, ймовірно, залишатимуться високими довше, навіть якщо війна в Ірані незабаром закінчиться.

Про це він сказав у інтерв’ю Deutschlandfunk, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

На думку Нагеля, Європа не зможе повернутися до цін, які були до конфлікту на Близькому Сході.

"Ми, можливо, навіть не зможемо повернутися до тих економічних показників, які мали до цього конфлікту, оскільки ланцюги постачання очевидно змінилися, а премії за ризик також можуть зрости", – сказав він, маючи на увазі надбавки, які можуть вимагатися за транспортування товарів через Ормузьку протоку.

Як зазначається, Європейський центральний банк підвищив процентні ставки у четвер вперше з 2023 року. Нагель назвав цей крок необхідним через зростання цін у зв’язку з конфліктом. Також він відкинув критику, що це може гальмувати економічне зростання.

"Я підозрюю, що ми ніколи не повернемося до ситуації, яка була до цього регіонального конфлікту. Світ може й надалі формуватися під впливом невизначеностей та змін, що виходять за межі цього конфлікту", – сказав він.

Варто також зазначити, що на початку червня Європейська комісія послабила фіскальні правила ЄС, щоб дозволити країнам-членам зменшити свою залежність від викопного палива на тлі енергетичного шоку, спричиненого війною в Ірані.

Раніше в італійському уряді висловили впевненість, що Єврокомісія послабить фіскальні правила для кращого подолання енергокризи, спричиненої війною в Ірані.

Італія, яка дуже залежить від імпорту енергії, була серед групи країн, які наполягають на адаптації фіскальних правил ЄС для кращого подолання економічних наслідків енергетичних потрясінь. Рим закликав Єврокомісію надати державам-членам таку ж свободу дій для подолання енергокризи, яка зараз передбачена для витрат на оборону.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні раніше звинуватила Європейський Союз у тому, що він обмежує свої можливості розвиватися та бути конкурентоспроможним на світовій арені через його непоступливість у питаннях регулювання.