Глава Бундесбанка: конфликт на Ближнем Востоке навсегда изменил экономические условия

Президент Бундесбанка Йоахим Нагель считает, чтоцены, вероятно, будут оставаться высокими дольше, даже если война в Иране вскоре закончится.

Об этом он сказал в интервью Deutschlandfunk, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По мнению Нагеля, Европа не сможет вернуться к ценам, которые были до конфликта на Ближнем Востоке.

"Мы, возможно, даже не сможем вернуться к тем экономическим показателям, которые были до этого конфликта, поскольку цепочки поставок явно изменились, а премии за риск также могут вырасти", – сказал он, имея в виду надбавки, которые могут взиматься за транспортировку товаров через Ормузский пролив.

Как отмечается, Европейский центральный банк повысил процентные ставки в четверг впервые с 2023 года. Нагель назвал этот шаг необходимым из-за роста цен в связи с конфликтом. Также он отверг критику, что это может тормозить экономический рост.

"Я подозреваю, что мы никогда не вернемся к ситуации, которая была до этого регионального конфликта. Мир может и в дальнейшем формироваться под влиянием неопределенностей и изменений, выходящих за пределы этого конфликта", – сказал он.

Стоит также отметить, что в начале июня Европейская комиссия ослабила фискальные правила ЕС, чтобы позволить странам-членам уменьшить свою зависимость от ископаемого топлива на фоне энергетического шока, вызванного войной в Иране.

Ранее в итальянском правительстве выразили уверенность, что Еврокомиссия ослабит фискальные правила для более эффективного преодоления энергокризиса, вызванного войной в Иране.

Италия, которая сильно зависит от импорта энергии, была среди группы стран, настаивающих на адаптации фискальных правил ЕС для более эффективного преодоления экономических последствий энергетических потрясений. Рим призвал Еврокомиссию предоставить государствам-членам такую же свободу действий для преодоления энергокризиса, какая сейчас предусмотрена для расходов на оборону.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони ранее обвинила Европейский Союз в том, что он ограничивает свои возможности развиваться и быть конкурентоспособным на мировой арене из-за своей неуступчивости в вопросах регулирования.