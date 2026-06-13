Суд у США дав дозвіл на проведення боїв у клітці біля Білого дому

Американський суд дав дозвіл на проведення боїв у клітці біля Білого дому з нагоди 80-річчя президента Дональда Трампа, відхиливши клопотання противників цього заходу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Суд визнав, що позивачі не довели достатньо переконливо, чому цей захід може завдати їм довгострокової шкоди, а також подали свої заперечення занадто пізно.

Поєдинки заплановано провести безпосередньо перед Білим домом цієї неділі, у день 80-річчя Трампа. Там уже встановлено клітку у типовому форматі восьмикутника, оточену трибунами для глядачів і накриту гігантським куполом.

Офіційним приводом є святкування 250-ї річниці незалежності США, яка припадає на 4 липня.

Організатором є професійна ліга змішаних бойових мистецтв (MMA) Ultimate Fighting Championship (UFC) – часто кривавий вид спорту, що поєднує техніки боксу, боротьби, кікбоксингу, карате та джиу-джитсу, серед інших.

Запланований бій у клітці викликав широку критику. Щоб запобігти цьому, організація Public Integrity Project на початку цього місяця подала позов до федерального суду від імені двох громадян США.

Позивачі звинувачують Трампа в наданні голові UFC Дані Уайту та його компанії доступу до Білого дому та Меморіалу Лінкольна "для проведення приватного, орієнтованого на прибуток спортивного заходу, з усіма рекламними та брендинговими можливостями, які такий доступ надає".

Трамп неодноразово відвідував бої UFC як глядач і підтримує тісні стосунки з главою ліги Вайтом.

Трибуни арени розраховані на понад 4 000 глядачів. Згідно з судовими документами, на фестиваль для вболівальників у парку Еліпс, розташованому між Білим домом і Вашингтонським монументом, очікується понад 120 тисяч відвідувачів.

Повідомляли також, що Апеляційний суд у Вашингтоні відхилив термінову апеляцію, метою якої було призупинити видалення імені президента США Дональда Трампа з фасаду Центру Кеннеді.

Писали, що Трампу можуть заборонити перейменовувати будь-які федеральні будівлі, земельні ділянки або інші об'єкти на свою честь.

Трамп раніше запевнив, що не планує називати своїм іменем нову бальну залу Білого дому, для будівництва якої знесли східне крило комплексу.