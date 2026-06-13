Суд США разрешил проведение боев в клетке возле Белого дома

Американский суд разрешил проведение боев в клетке возле Белого дома по случаю 80-летия президента Дональда Трампа, отклонив ходатайство противников этого мероприятия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Суд признал, что истцы не доказали достаточно убедительно, почему это мероприятие может нанести им долгосрочный ущерб, а также подали свои возражения слишком поздно.

Поединки запланировано провести непосредственно перед Белым домом в это воскресенье, в день 80-летия Трампа. Там уже установлена клетка в типичном формате восьмиугольника, окруженная трибунами для зрителей и накрытая гигантским куполом.

Официальным поводом является празднование 250-й годовщины независимости США, которая приходится на 4 июля.

Организатором выступает профессиональная лига смешанных боевых искусств (MMA) Ultimate Fighting Championship (UFC) – зачастую кровавый вид спорта, сочетающий в себе техники бокса, борьбы, кикбоксинга, карате и джиу-джитсу, среди прочего.

Запланированный бой в клетке вызвал широкую критику. Чтобы предотвратить это, организация Public Integrity Project в начале этого месяца подала иск в федеральный суд от имени двух граждан США.

Истцы обвиняют Трампа в предоставлении главе UFC Дэни Уайту и его компании доступа в Белый дом и Мемориал Линкольна "для проведения частного, ориентированного на прибыль спортивного мероприятия со всеми рекламными и брендинговыми возможностями, которые такой доступ предоставляет".

Трамп неоднократно посещал бои UFC в качестве зрителя и поддерживает тесные отношения с главой лиги Уайтом.

Трибуны арены рассчитаны на более 4 000 зрителей. Согласно судебным документам, на фестиваль для болельщиков в парке Эллипс, расположенном между Белым домом и Вашингтонским монументом, ожидается более 120 тысяч посетителей.

Сообщалось также, что Апелляционный суд в Вашингтоне отклонил срочную апелляцию, целью которой было приостановить удаление имени президента США Дональда Трампа с фасада Центра Кеннеди.

Писали, что Трампу могут запретить переименовывать любые федеральные здания, земельные участки или другие объекты в свою честь.

Трамп ранее заверил, что не планирует называть своим именем новый бальный зал Белого дома, для строительства которого снесли восточное крыло комплекса.