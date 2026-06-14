Трамп пообещал заключить соглашение с Ираном в воскресенье, в Тегеране это опровергают

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании меморандума о взаимопонимании с Ираном в воскресенье, 14 июня; официальный Тегеран опроверг информацию о том, что соглашение будет заключено в этот день.

Об этом говорится в сообщении Трампа в Truth Social, а также сообщает агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Вечером в субботу американский президент сообщил, что мирное соглашение с Ираном, которое должно положить конец боевым действиям в регионе и разблокировать Ормузский пролив, будет подписано 14 июня. Трамп заявил, что отношения США с Ираном сейчас "лучше", чем при предыдущих администрациях, а достигнутое соглашение обеспечивает "полное отсутствие ядерного оружия" у Тегерана.

"Соглашение планируется подписать завтра, и сразу после его подписания Ормузский пролив будет ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ. Наши отношения с Ираном значительно отличаются и лучше, чем те, что были у предыдущих администраций", – написал президент США.

Трамп пообещал, что в рамках договоренностей США заберут и уничтожат "ядерную пыль" Ирана – то есть его запасы высокообогащенного урана.

"В подходящее время, когда все успокоится, мы войдем и достанем ядерную пыль, захороненную глубоко под мощными погруженными гранитными горами, благодаря нашим прекрасным бомбардировщикам B-2 и их блестящим пилотам, и уничтожим ее, будь то в Иране или в Соединенных Штатах", – заявил он.

"Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Ираном и всем Ближним Востоком в далеком будущем. Надеемся, что этот процесс пройдет быстро, легко и беспрепятственно. Если же нет, у нас есть крайний вариант, который, надеемся, никогда больше не придется использовать", – предупредил американский президент.

В свою очередь, представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что подписание меморандума с США не состоится в воскресенье. Представитель сообщил, что нельзя исключать возможность подписания соглашения в ближайшие дни, но добавил, что следует быть осторожным в отношении любых комментариев о дате из-за колебаний другой стороны.

СМИ сообщали, что подписание документа, который положит конец войне между США и Ираном, может состояться в это воскресенье в швейцарской Женеве; пока речь идет о "рамковой" договоренности, после которой переговоры продолжатся.

Перед этим президент Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения с Ираном может состояться в эти выходные в Европе, а глава МИД Ирана – что соглашение "ближе, чем когда-либо".

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который, по словам американского президента, вскоре будет подписан, предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива без взимания платы за проход и ослабление санкций против Ирана в обмен на соблюдение правил.