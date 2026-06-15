Половина поляков не рассчитывают на Трампа в сложные для Польши времена

Половина респондентов в Польше не считают, что можно рассчитывать на поддержку президента США Дональда Трампа, если их страну постигнут трудные времена в сфере безопасности.

Об этом свидетельствует опрос Opinia24 для RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу, лишь 30% респондентов считают, что Польша может рассчитывать на поддержку президента США в вопросах безопасности.

При этом лишь 8% респондентов твердо убеждены в этом, тогда как 22% выражают умеренную уверенность.

Значительно большая группа – 49% респондентов – не считают Трампа союзником, на которого они могут рассчитывать в трудные времена.

Из этой группы 19% респондентов выражают свою уверенность очень решительно, тогда как 30% склонны согласиться.

Каждый пятый поляк не может четко ответить на вопрос о роли Дональда Трампа в обеспечении безопасности страны.

Напомним, в мае США объявили, что приостанавливают развертывание 4 тысяч американских военных в Польше.

Однако впоследствии Трамп заявил, что Соединенные Штаты отправят дополнительные 5 тысяч военных в Польшу.

Трамп пригласил президента Польши Кароля Навроцкого на празднование своего дня рождения в Белом доме, а глава МИД Польши посоветовал президенту обсудить с главой Белого дома усиление присутствия американских войск на восточном фланге НАТО.